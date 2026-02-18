«Чисто и без ошибок»: Роднина о короткой программе Петросян на Олимпиаде

«Чисто и без ошибок»: Роднина о короткой программе Петросян на Олимпиаде Роднина: Петросян чисто и без ошибок выполнила короткую программу на Олимпиаде

Фигуристка Аделия Петросян показала очень хорошую программу на Олимпиаде-2026 в Италии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она похвалила выступление спортсменки, отметив, что та справилась с задачей.

Очень рада за Аделию. Она справилась. Хороший прокат. Главное, что чисто и без ошибок, — заявила Роднина.

Ранее Петросян рассказала, что ее устраивают оценки от судей за короткую программу на Олимпиаде. Она отметила, что примерно эту цифру и загадывала перед выступлением — 72,89 балла. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип плюс тройной тулуп. Фигуристка занимает пятое место после короткой программы, уступая лидеру менее шести баллов.

Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно, очень собранно и уверенно откатала короткую программу, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. По его словам, спортсменка получила хорошие баллы от судей. Произвольная программа состоится 19 февраля.