18 февраля 2026 в 12:46

ВСУ атаковали Россию снарядами HIMARS и десятками беспилотников

Минобороны России: ПВО сбила 11 снарядов HIMARS и 155 беспилотников ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также перехвачены две управляемые авиационные бомбы и 155 беспилотников самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате ударов повреждены несколько зданий и возник пожар в магазине.

Кроме того, частичную эвакуацию жителей нескольких домов провели в Казани после падения одного из сбитых беспилотников рядом с жилым районом Залесный. Оперативные службы проверили территорию и фрагменты аппарата. Также во всех школах Казани на некоторое время отменяли занятия из-за угрозы атаки беспилотников.

