Жительница Брянской области стала жертвой атаки ВСУ на регион Богомаз: женщина погибла при атаке ВСУ на село Алейниково в Брянской области

Женщина погибла при атаке ВСУ на село Алейниково в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти окажут материальную помощь ее родственникам. На месте работают оперативные службы.

К сожалению, в результате террористической атаки, погибла мирная жительница, — написал Богомаз.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 18 февраля уничтожили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря.

До этого глава Чувашии Олег Николаев заявил, что автомобили повреждены после атаки ВСУ на республику. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений построек не зафиксировано.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины сосредоточили запасы дронов для увеличения числа атак на Россию на фоне проведения мирных переговоров в Женеве. По его словам, этот план был направлен на укрепление переговорных позиций украинской делегации.