Стало известно, как страны НАТО готовятся к возможному нападению на РФ Депутат Соболев: страны НАТО увеличили расходы на оборону в 2,5 раза

Страны-члены НАТО увеличили бюджетные расходы на оборону в 2,5 раза, что говорит об их враждебности, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он прокомментировал заявление Службы военной разведки и безопасности Швеции, которая назвала Россию главной угрозой для страны. По словам депутата, Москва не следует агрессивному курсу, в отличие от НАТО.

Никто не собирается нападать на НАТО, а вот они на Россию собираются. Все страны Альянса, в том числе и те, которые вроде как не относятся к нам враждебно, увеличили расходы на оборону в 2,5 раза. В Германии активно ведется строительство предприятий оборонно-промышленного комплекса, как во Франции, Великобритании и других странах. Они создают новые воинские части, соединения, совершенствуют вооруженные силы, — высказался Соболев.

Ранее посольство России в Бельгии сообщило, что Москва планирует добиться юридического закрепления соглашений о нерасширении НАТО. По словам представительства, Альянс не соблюдает и не учитывает прежние обязательства по этому вопросу.