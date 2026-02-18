Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 12:51

Экономист дал советы, как сэкономить на оплате мобильной связи

Экономист Шедько посоветовал оптимизировать тариф мобильной связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы сэкономить на оплате мобильной связи, следует оптимизировать опции тарифа, посоветовал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что еще одним вариантом может стать выбор другого пакетного предложения.

Еще один рабочий вариант — посмотреть на пакетные предложения и акции операторов. Такие программы нередко дают скидки и более выгодные условия по сравнению с «разрозненными» тарифами. На этом фоне многие домохозяйства переходят на конвергентные пакеты, где домашний интернет, мобильная связь и ТВ объединены для всей семьи. Это позволяет сократить общие расходы и держать платежи в одном месте, не размазывая их по разным счетам и датам, — пояснил Шедько.

Стоит обратить внимание на семейные или корпоративные тарифы, уточнил экономист. По его словам, зачастую такие варианты оказываются более выгодными.

Депутат Каплан Панеш ранее рассказал, что мошенники активно заманивают в ловушку дропперов для обналичивания похищенных средств, предлагая работу с высокой зарплатой. По его словам, злоумышленники часто ищут жертв в интернете или мессенджерах.

