Экономист дал советы, как сэкономить на оплате мобильной связи

Чтобы сэкономить на оплате мобильной связи, следует оптимизировать опции тарифа, посоветовал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что еще одним вариантом может стать выбор другого пакетного предложения.

Еще один рабочий вариант — посмотреть на пакетные предложения и акции операторов. Такие программы нередко дают скидки и более выгодные условия по сравнению с «разрозненными» тарифами. На этом фоне многие домохозяйства переходят на конвергентные пакеты, где домашний интернет, мобильная связь и ТВ объединены для всей семьи. Это позволяет сократить общие расходы и держать платежи в одном месте, не размазывая их по разным счетам и датам, — пояснил Шедько.

Стоит обратить внимание на семейные или корпоративные тарифы, уточнил экономист. По его словам, зачастую такие варианты оказываются более выгодными.

