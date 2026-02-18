Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:38

3 крутых многолетника сеют почти в снег: они живут, цветут и не боятся ничего. Непревзойденные космея, иберис и эшшольция

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пока многие ждут устойчивого тепла, опытные дачники уже выходят в сад с семенами. Есть цветы, которые можно сеять почти по снегу — они спокойно переносят холод, дружно всходят и потом годами украшают участок без лишнего ухода.

Первый фаворит — космея. Это одно из самых неприхотливых растений, которое выдерживает кратковременные заморозки до –3…–5 °C на стадии всходов. Семена прорастают уже при +8…+10 °C. В тёплых регионах космея может вести себя как самосевный многолетник — она живёт несколько лет за счёт постоянного самосева. Цветёт с июня до осени, не боится жары, ветра и бедной почвы. Интересный факт: чем беднее земля, тем обильнее и ярче её цветение.

Второй герой — иберис. Это морозостойкий многолетник (особенно вечнозелёные сорта), который выдерживает зимние температуры до –30 °C без укрытия. Его часто сеют ранней весной по талой земле — семена не боятся прохлады. Растение может жить 5–7 лет на одном месте, образуя плотные ароматные подушки. Зацветает одним из первых и превращает клумбу в белоснежное облако. Интересный факт: иберис отлично укрепляет почву и подходит для альпийских горок.

Третий любимец — эшшольция, или калифорнийский мак. Молодые растения переносят заморозки до –4 °C, а семена спокойно всходят в прохладной почве. В умеренном климате чаще выращивается как однолетник, но при самосеве может радовать участок много лет подряд. Цветёт с начала лета до самых заморозков, особенно пышно на солнечных местах. Интересный факт: её цветы закрываются на ночь и в пасмурную погоду, а открываются только на солнце.

Ранее мы рассказывали о комнатных растениях как с другой планеты. Три красавчика для интерьера и чистого воздуха.

Проверено редакцией
Читайте также
Метровые «факелы» горят 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество
Метровые «факелы» горят 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
3 многолетника с неземными цветами: неприхотливы и цветут шапками все лето — цветок эльфов, гигант и цветные свечки
Общество
3 многолетника с неземными цветами: неприхотливы и цветут шапками все лето — цветок эльфов, гигант и цветные свечки
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Семья и жизнь
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Просроченные семена не выбрасываю уже много лет: 5 простых способов пробуждения дают крепкие всходы даже через годы
Общество
Просроченные семена не выбрасываю уже много лет: 5 простых способов пробуждения дают крепкие всходы даже через годы
Земля прогреется за 3 дня без навоза и затрат: простой способ с черной пленкой ускорит посадки на 2–3 недели
Общество
Земля прогреется за 3 дня без навоза и затрат: простой способ с черной пленкой ускорит посадки на 2–3 недели
сады
цветы
многолетники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Забил ножом, обрезал волосы и облил зеленкой: сталкер убил россиянку в ОАЭ
«Тебе не стыдно»: муж Орбакайте возмутился «недорогим» шопингом жены
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.