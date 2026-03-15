Разноцветное конфетти вместо скучных клумб: выбираем лучшие многолетники с шарами-соцветиями

Фото: D-NEWS.ru
Хотите удивить соседей и превратить свой сад в произведение искусства? Обратите внимание на растения с шаровидными цветами. Они выглядят как нарядные помпончики, разбросанные по зеленому ковру, создают объем и при этом не доставляют хлопот. Стоит посадить несколько таких видов, и ваша клумба будет сиять красками все лето.

Гомфрена шаровидная — настоящая находка для любителей необычного. Ее плотные, круглые соцветия напоминают мелкие бусинки, которые можно собирать в букеты даже зимой — они не теряют форму. Розовые, белые или сиреневые шарики лучше всего растут на солнечных участках, где раскрываются во всей красе.

Цинния помпонная радует глаз аккуратными шапками на прочных стеблях. Палитра оттенков широкая: от пастельных до насыщенных. Этот цветок быстро развивается и цветет без перерыва, не требуя особого ухода. Даже новички справятся с его выращиванием.

Георгины с шаровидными соцветиями — более крупные родственники помпонных. Их махровые головки бывают нежных или ярких тонов, украшая сад до глубокой осени. Все три растения идеально подходят для тех, кто ищет эффектные, но неприхотливые решения для своего участка.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через час на столе турецкое джезерье с кокосом и грецкими орехами: вкуснее, чем рахат-лукум
Мария Левицкая
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
