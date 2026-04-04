Растет на солнце и в тени: многолетник, который выглядит как дорогой магазинный букет

Многолетняя гвоздика — это тот редкий цветок, который может выглядеть как дорогой магазинный букет, растущий прямо на грядке, и при этом не требовать к себе повышенного внимания.

Ее главные преимущества заключаются в удивительной неприхотливости: большинство видов отлично переносят засуху, не боятся ветра и растут на солнце и в тени даже на бедных почвах. Гвоздика не требует ежегодной пересадки и может пышно цвести на одном месте несколько сезонов подряд.

Чтобы добиться идеальных, «магазинных» кустов, выбирайте солнечный участок с рыхлой, хорошо дренированной землей без застоя воды — гвоздика не выносит переувлажнения. Для получения особо эффектных экземпляров отдайте предпочтение проверенным сортам: гвоздика перистая порадует кружевными лепестками и высотой 25–30 см, а гвоздика турецкая (двулетник) образует пышные шапки соцветий диаметром до 2 см.

