Эти петунии вырастут в идеальный шар, нужно лишь посадить — бюджетные сорта

Петунии, растущие огромными цветущими шапками, — это мечта любого садовода, и она вполне достижима при правильном выборе сорта и грамотном формировании куста.

Лидерами среди «шапочных» петуний считаются гибриды из серий Surfinia (с побегами до 120 см и крупными цветами 7–8 см), Supertunia (устойчивы к дождю и жаре). Не менее эффектны компактные, но пышные сорта из серии Crazytunia, образующие плотные шапки с уникальной окраской. Их семена обойдутся недорого.

Чтобы петуния превратилась в идеальный цветущий шар, а не просто вытянулась в плети, секрет кроется в регулярной прищипке и правильной агротехнике. Начинать формирование нужно на стадии рассады, когда у растения появится 3 настоящих листа — верхушку стебля над верхним листом отщипывают на расстоянии 0,5–1 см.

Когда из пазух вырастут боковые побеги, процедуру повторяют, снова отсчитывая по три листика на каждом. Этот метод заставляет куст ветвиться вширь, а не вверх, закладывая основу для будущей шапки.

Ранее был назван цветок, с которым вы забудете о прополке.