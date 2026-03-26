Никаких сорняков и прополки: растет там, где посадили, и цветет все лето

Никаких сорняков и прополки: растет там, где посадили, и цветет все лето

Мечтаете о красивой клумбе без возни с рассадой? Обратите внимание на этот цветок. С ним вы убедитесь, что для эффектного результата достаточно просто разбросать семена.

Посадите эшшольцию — цветок, который идеально подходит для ленивых садоводов. Достаточно один раз накидать семена на подготовленную грядку, слегка присыпать землей, и через пару недель появятся дружные всходы. Эшшольция образует ажурные кустики, которые с июня до октября сплошь покрыты яркими шелковистыми цветками золотистых, оранжевых, розовых и белых оттенков.

Ее главное преимущество в том, что она не агрессивна и не расползается по всему участку, а аккуратно растет именно там, где вы ее посадили, создавая плотный, но компактный цветущий ковер на все лето. Она абсолютно неприхотлива, засухоустойчива и не требует подкормок.

