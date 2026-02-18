Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:09

В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Киева против Лукашенко

Песков предложил задать Киеву вопрос о санкциях против Лукашенко

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вопросы насчет санкций Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит адресовать Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, он затрудняется комментировать эту ситуацию.

Здесь я затрудняюсь как-то комментировать. Надо, наверное, представителям киевского режима адресовать этот вопрос, — отреагировал Песков.

Ранее сегодня, 18 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении Украиной санкций против Лукашенко. Глава украинского государства обвинил Белоруссию в участии в конфликте на стороне России и предупредил о «особых последствиях». Зеленский также заявил, что Киев будет взаимодействовать с партнерами по вопросу ограничительных мер в отношении белорусского лидера. Согласно тексту указа, опубликованному на сайте президента Украины, санкции вводятся сроком на десять лет.

Ранее заместитель руководителя главы МИД РФ Михаил Галузин обратился к Белоруссии с призывом проявить осмотрительность и осторожность при взаимодействии с США. Несмотря на это, чиновник особо выделил позитивное восприятие Москвой инициатив, направленных на налаживание взаимодействия и восстановление нормального диалога между официальными органами Минска и Вашингтона.

