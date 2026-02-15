Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 08:19

«По-товарищески»: Россия дала дружеский совет Белоруссии по поводу США

Галузин: РФ по-товарищески призывает Белоруссию к бдительности в сделках с США

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Россия по-товарищески просит Белоруссию проявлять бдительность при заключении сделок с США, заявил в беседе с ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва приветствует любые конструктивные начинания для нормализации диалога Минска и Вашингтона.

Приветствуем любые конструктивные начинания в контексте нормализации белорусско-американского диалога, <...> но при этом по-товарищески призываем белорусских друзей сохранять бдительность, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Москва ценит слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «большая сделка» Минска с Вашингтоном возможна только при учете национальных интересов республики и отсутствии ущерба ее сотрудничеству с Россией и Китаем. В то же время замглавы МИД уверен, что любые попытки недружественных стран найти «зазоры» в российско-белорусских отношениях останутся бесплодными.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не принял приглашение посетить первое заседание Совета мира в США. Вместо него страну на мероприятии представит глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. Приглашение на заседание пришло поздно, поэтому график президента на ближайшие дни уже спланирован.

