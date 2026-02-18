«Невменяемые»: в США прошлись по украинской делегации после переговоров Аналитик Слебода назвал членов делегации Украины невменяемыми после переговоров

Члены украинской делегации показали себя невменяемыми на встрече в Женеве, такое мнение в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале высказал американский аналитик Марк Слебода. По его словам, российская переговорная группа попала в непростую ситуацию.

На одного из российских переговорщиков ранее было совершено покушение. А это значит, что все их позиции потенциально находятся под угрозой <…> невменяемых киевских коллег. <…> Суть в том, что эти люди — ненадежные переговорщики, — убежден Слебода.

Он обратил внимание, что украинские переговорщики демонстрируют крайне недипломатическое отношение к главе российской делегации Владимиру Мединскому. Слебода убежден, что украинцы «особенно ненавидят его». По его мнению, это обусловлено тем, что дипломат родился на территории нынешней Украины.

Ранее Мединский рассказал, что новый раунд переговоров, посвященных урегулированию конфликта на Украине, пройдет в самое ближайшее время. Встречи между представителями Киева и Москвы проходили 17 и 18 февраля.