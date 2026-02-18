«Заявляли о готовности»: в Кремле оценили ход переговоров США и Ирана Песков призвал не предвосхищать итог переговоров США и Ирана

Итоги переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе не нужно предвосхищать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва заявляла о готовности принять обогащенный уран, но эту тему не обсуждали.

У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну а все остальное — это предмет для обсуждения между иранцами и американцами. Сейчас ведутся переговоры, поэтому тоже как-то предвосхищать результаты вряд ли было бы правильным, — сказал Песков.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт достижения консенсуса между иранскими переговорщиками и американской стороной относительно ряда положений предстоящего договора по ядерному вопросу.. Дипломат обозначил, что ряд базовых принципов, согласованных сторонами, найдут отражение в готовящемся соглашении.

До этого неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.