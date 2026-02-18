Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 13:19

«Кроется угроза»: политолог о возможном конфликте России и Евросоюза

Политолог Самонкин: ФРГ инвестирует в ВПК и хочет спровоцировать конфликт с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия и другие европейские страны планомерно накачивают себя оружием, чтобы спровоцировать военный конфликт с Россией, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, обсуждаемая на Мюнхенской конференции по безопасности стратегия подразумевает подготовку войны против РФ к 2029 году.

На конференции по безопасности в Мюнхене обсуждали стратегию подготовки войны против РФ к 2029 году. Это значит, что Германия и другие страны ЕС, которые до сих пор думают о борьбе с мифической российской агрессией, ставят свою экономику на военные рельсы. Это приводит к уменьшению соцвыплат и создает опасную социальную ситуацию. Ярким подтверждением этому служит Германия, где говорят об увеличении производства ракет средней и малой дальности, о разработке новейших танков. В первую очередь это часть концепции внутри НАТО по подготовке горячей фазы войны против нашей страны. В этом как раз и кроется угроза, — пояснил Самонкин.

Политолог отметил, что главным бенефициаром такого развития событий могут стать США, которые исторически зарабатывают на конфликтах, используя чужие ресурсы и армии. Он добавил, что Вашингтону невыгодно ввязываться в прямое столкновение с Россией или отправлять контингент на Украину, так как сейчас внимание Белого дома смещается в сторону Ближнего Востока.

Для США война НАТО с РФ — это очень перспективное направление, так как они не собираются ввязываться в прямой конфликт с нашей страной и уж тем более отправлять контингент на Украину для участия в боестолкновениях. Это невыгодно даже Дональду Трампу (президент США. — NEWS.ru). Он сейчас уходит в сторону Ближнего Востока. Однако попытаться заработать на своих бывших союзниках США могут. В истории любых военных конфликтов Соединенные Штаты никогда не воевали за счет своих ресурсов. Они практически всегда использовали третьи силы, — высказался Самонкин.

Он добавил, что такая тенденция наблюдалась в период Второй мировой войны. По его словам, тогда США сначала зарабатывали на нацистской Германии, поскольку многие американские компании работали в ее интересах, а затем на поставках по ленд-лизу и поддержке других государств, сражавшихся против Японии.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что страны НАТО через информационную деятельность готовят население к нападению на Россию. По его словам, через СМИ европейцам внушают мысль, что Москва — это вечный враг.

НАТО
Россия
Германия
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва в одном из украинских ТЦК
«Информационные финты»: политолог о перспективах третьей мировой войны
«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.