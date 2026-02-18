Германия и другие европейские страны планомерно накачивают себя оружием, чтобы спровоцировать военный конфликт с Россией, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, обсуждаемая на Мюнхенской конференции по безопасности стратегия подразумевает подготовку войны против РФ к 2029 году.

На конференции по безопасности в Мюнхене обсуждали стратегию подготовки войны против РФ к 2029 году. Это значит, что Германия и другие страны ЕС, которые до сих пор думают о борьбе с мифической российской агрессией, ставят свою экономику на военные рельсы. Это приводит к уменьшению соцвыплат и создает опасную социальную ситуацию. Ярким подтверждением этому служит Германия, где говорят об увеличении производства ракет средней и малой дальности, о разработке новейших танков. В первую очередь это часть концепции внутри НАТО по подготовке горячей фазы войны против нашей страны. В этом как раз и кроется угроза, — пояснил Самонкин.

Политолог отметил, что главным бенефициаром такого развития событий могут стать США, которые исторически зарабатывают на конфликтах, используя чужие ресурсы и армии. Он добавил, что Вашингтону невыгодно ввязываться в прямое столкновение с Россией или отправлять контингент на Украину, так как сейчас внимание Белого дома смещается в сторону Ближнего Востока.

Для США война НАТО с РФ — это очень перспективное направление, так как они не собираются ввязываться в прямой конфликт с нашей страной и уж тем более отправлять контингент на Украину для участия в боестолкновениях. Это невыгодно даже Дональду Трампу (президент США. — NEWS.ru). Он сейчас уходит в сторону Ближнего Востока. Однако попытаться заработать на своих бывших союзниках США могут. В истории любых военных конфликтов Соединенные Штаты никогда не воевали за счет своих ресурсов. Они практически всегда использовали третьи силы, — высказался Самонкин.

Он добавил, что такая тенденция наблюдалась в период Второй мировой войны. По его словам, тогда США сначала зарабатывали на нацистской Германии, поскольку многие американские компании работали в ее интересах, а затем на поставках по ленд-лизу и поддержке других государств, сражавшихся против Японии.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что страны НАТО через информационную деятельность готовят население к нападению на Россию. По его словам, через СМИ европейцам внушают мысль, что Москва — это вечный враг.