Венгерская нефтегазовая компания MOL заключила первые контракты на морские поставки нефти из России в Хорватию для последующего транзита в Венгрию, сообщает MTI со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто. Поставки предназначены для переработки на НПЗ в Венгрии и Словакии.

MOL заказала первые поставки, которые уже находятся в пути. Они прибудут в хорватский порт в начале марта, а оттуда в течение 5-10 дней будет осуществлена транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, — сказал Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой обеспечить транзит российской нефти через ее территорию после прекращения поставок по трубопроводу «Дружба». Он связал блокировку маршрута с действиями Украины.

Сийярто выразил мнение, что Киев стремится спровоцировать энергетический кризис в Венгрии в период парламентской кампании. По его оценке, такие действия направлены на ослабление действующего правительства и поддержку оппозиционных сил.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контактировать с европейскими покупателями нефти, однако поставки осложнены из-за позиции Киева. Он пояснил, что украинская сторона не пропускает транзит.