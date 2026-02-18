Зимняя Олимпиада — 2026
«Назло Путину»: ФРГ бросила танкер во льдах, лишь бы не просить помощи у РФ

«Царьград»: ФРГ бросила свой танкер во льдах в Балтийском море «назло Путину»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Немецкий газовоз Minerva Amorgos, направлявшийся в порт Мукран на острове Рюген за сжиженным природным газом, попал в ледовый плен в Балтийском море, сообщает «Царьград». На помощь судну отправили ледокол Neuwerk, однако он не смог пробить путь и вернулся в порт Росток. По оценкам издания, Германия решила не обращаться за помощью к РФ «назло Путину».

Теоретически Германия могла бы обратиться за содействием к России, обладающей мощным ледокольным флотом, однако политическая обстановка делает это невозможным. Глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции заявила, что любое российское судно в европейских водах будет арестовано. При этом, по ее мнению, Москва все равно обязана помочь.

Если российская сторона все-таки соизволит отправить судно, то ЕС будет вынужден изъять ледокол, — отметила она.

Журналист Алексей Белов обратил внимание, что эта цитата появилась в немецких СМИ, но позднее исчезла из публикаций. По его мнению, Германия предпочла не просить помощи у России, рискнув оставить своих граждан без газа.

Назло Путину отморожу уши, не иначе, — описал он позицию ФРГ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Кроме эмбарго на перевозку нефти санкциям подвергнутся еще 43 судна-танкера. В черный список ЕС будут добавлены 20 российских региональных банков, а также введены запреты на сделки с российской стороной.

Германия
Россия
Владимир Путин
ледоколы
газ
