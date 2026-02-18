Рязанского журналиста задержали по подозрению в финансировании экстремистов

Жителя Рязани задержали по подозрению в финансировании экстремистской организации, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Рязанской области. Подозреваемым оказался местный журналист Александр Мойсеюк.

По предварительной информации, мужчина передал денежные средства для финансирования организации, которая признана экстремисткой на территории России. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

