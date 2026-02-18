Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 14:22

Рязанского журналиста задержали по подозрению в финансировании экстремистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителя Рязани задержали по подозрению в финансировании экстремистской организации, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Рязанской области. Подозреваемым оказался местный журналист Александр Мойсеюк.

По предварительной информации, мужчина передал денежные средства для финансирования организации, которая признана экстремисткой на территории России. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что Смольнинский районный суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. По ее словам, уголовное дело против исполнителя было возбуждено в конце февраля 2024 года.

