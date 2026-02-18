Совфед дал добро на отключение россиян от связи и интернета

Совфед дал добро на отключение россиян от связи и интернета СФ решил одобрить проект о приостановке операторами услуг связи по запросу ФСБ

Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит для операторов сотовой связи обязательную процедуру приостановки услуг по запросу Федеральной службы безопасности. Такое решение сенаторы приняли в ходе заседания верхней палаты парламента.

Согласно новому закону, компании, предоставляющие услуги связи, обязаны незамедлительно реагировать на требования ФСБ России. Основания для таких действий определяются нормативными правовыми актами, которые утверждает президент РФ. При этом операторы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед абонентами по договору.

В пояснительной записке говорится, что принятый документ направлен на совершенствование механизмов обеспечения безопасности. Также проект призван усилить меры по противодействию терроризму.

Ранее также Государственная дума приняла закон, обязывающий операторов связи приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ России. Инициатива была внесена кабинетом министров еще в ноябре, затем прошла первое чтение, после чего профильный комитет подготовил ее ко второму. Принятые поправки вносят изменения в закон «О связи».