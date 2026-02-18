Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 14:08

Совфед дал добро на отключение россиян от связи и интернета

СФ решил одобрить проект о приостановке операторами услуг связи по запросу ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит для операторов сотовой связи обязательную процедуру приостановки услуг по запросу Федеральной службы безопасности. Такое решение сенаторы приняли в ходе заседания верхней палаты парламента.

Согласно новому закону, компании, предоставляющие услуги связи, обязаны незамедлительно реагировать на требования ФСБ России. Основания для таких действий определяются нормативными правовыми актами, которые утверждает президент РФ. При этом операторы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед абонентами по договору.

В пояснительной записке говорится, что принятый документ направлен на совершенствование механизмов обеспечения безопасности. Также проект призван усилить меры по противодействию терроризму.

Ранее также Государственная дума приняла закон, обязывающий операторов связи приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ России. Инициатива была внесена кабинетом министров еще в ноябре, затем прошла первое чтение, после чего профильный комитет подготовил ее ко второму. Принятые поправки вносят изменения в закон «О связи».

Совет Федерации
законы
ФСБ
связь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия лишила Украину стратегического ресурса из-за «Дружбы»
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Раскрыта причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.