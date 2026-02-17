Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:31

Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, определенных gравительством России. Кабмин внес инициативу в ГД в ноябре.

В конце января депутаты поддержали законопроект в первом чтении, после чего профильный комитет подготовил его ко второму чтению. Поправки предусматривают изменения в закон «О связи». Документ устанавливает, что операторы связи не несут ответственность за перерывы в предоставлении услуг, если сеть отключена на основании требования ФСБ.

Закон также вводит обязанность операторов прекращать оказание услуг связи по требованию спецслужбы в ряде случаев. Перечень таких оснований правительство РФ утвердит отдельным актом. В случае подписания закона президентом РФ, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее стало известно, что российские операторы сотовой связи приступили к взиманию дополнительной оплаты за безлимитный доступ в интернет по архивным тарифам. По информации источника, такая мера продиктована потребностью компенсировать инфляционные потери, обеспечить работоспособность сетей и регулировать объемы передаваемых данных.

Госдума
ФСБ
связь
операторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой
Депутат Миронов призвал ужесточить наказание для педофилов и маньяков
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.