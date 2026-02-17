Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, определенных gравительством России. Кабмин внес инициативу в ГД в ноябре.

В конце января депутаты поддержали законопроект в первом чтении, после чего профильный комитет подготовил его ко второму чтению. Поправки предусматривают изменения в закон «О связи». Документ устанавливает, что операторы связи не несут ответственность за перерывы в предоставлении услуг, если сеть отключена на основании требования ФСБ.

Закон также вводит обязанность операторов прекращать оказание услуг связи по требованию спецслужбы в ряде случаев. Перечень таких оснований правительство РФ утвердит отдельным актом. В случае подписания закона президентом РФ, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее стало известно, что российские операторы сотовой связи приступили к взиманию дополнительной оплаты за безлимитный доступ в интернет по архивным тарифам. По информации источника, такая мера продиктована потребностью компенсировать инфляционные потери, обеспечить работоспособность сетей и регулировать объемы передаваемых данных.