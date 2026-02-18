Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:26

В Госдуме ответили на слова правнучки Хрущева о Крыме

Шеремет назвал предательством слова Нины Хрущевой о принадлежности Крыма Украине

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Слова правнучки советского лидера Никиты Хрущева Нины Хрущевой о принадлежности Крыма Украине можно назвать предательством, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, которые передает РИА Новости, она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма.

Правнучка Хрущева далека от России, ее народа и истории. Она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма, демонстрируя тем самым свое наплевательское отношение к их выбору на референдуме в 2014 году. Эти заявления сделаны в духе предателей России, — сказал Шеремет.

Нина Хрущева заявила, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году являлась внутренним административным актом, предпринятым руководством Советского Союза с целью укрепления интеграции Украины с Россией путем создания общих экономических и культурных связей. Она также добавил, что полуостров в настоящее время принадлежит Украине.

Ранее Шеремет назвал мерзкими слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так он прокомментировал выступление украинского президента на конференции в Мюнхене, когда он заявил, что венгерский лидер якобы думает о росте своего живота, а не об армии.

