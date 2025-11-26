День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 05:46

Цветок, который не сломают ни ураган, ни ливень: украсит сад яркими желтыми и оранжевыми свечами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете по-настоящему несокрушимое растение, которое не сломают даже ураганные ветра и проливные дожди, обратите внимание на бузульник.

Этот многолетник обладает монументальной прочностью благодаря своим мощным, жестким и упругим стеблям, которые не гнутся, а тем более не ломаются под напором стихии. Его огромные декоративные листья и высокие, до двух метров, цветоносы с ярко-желтыми или оранжевыми свечами соцветий выстоят в любую бурю. Бузульник будет продолжать величественно цвести как ни в чем не бывало, пока более хрупкие соседи полягут от первого же сильного порыва ветра.

Он идеально подходит для открытых участков сада, где нужен стабильный декоративный акцент, не боящийся капризов природы. Посадите бузульник — и вы получите цветок-титан, которого не сломают ни ураган, ни ливень. Он будет радовать вас своим импозантным видом с середины лета до глубокой осени, украшая сад яркими желтыми и оранжевыми свечами.

Ранее был назван многолетник, который пышно цветет в любых условиях — как на ярком солнце, так и в глубокой тени.

