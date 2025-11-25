День матери
25 ноября 2025 в 09:46

Цветущий ковер без капли полива: посадите это растение и забудьте о лейке навсегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мечтаете о яркой клумбе, которая будет цвести все лето, даже если вы не можете регулярно поливать растения? Есть идеальный кандидат — портулак крупноцветковый!

Это стелющееся почвопокровное растение с мясистыми листьями, которые накапливают влагу, словно кактус. Оно образует цветущий ковер без капли полива. Благодаря этой уникальной особенности портулак способен переносить длительную засуху и палящее солнце. Его махровые или простые цветки, напоминающие миниатюрные розочки, раскрываются во всем великолепии белых, желтых, оранжевых, розовых и красных оттенков.

Посадите портулак на самом солнечном и сухом месте, где другие культуры страдают, и он покроет землю плотным цветущим ковром, который будет радовать вас с июня вплоть до заморозков. Это самое неприхотливое и жизнестойкое растение. Посадите его и забудьте о лейке навсегда!

Ранее были названы цветы-мучители: откажитесь от этих однолетников на даче — сэкономите время и нервы.

