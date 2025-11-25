День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной по 100 бутонов на одном кусте. Яркий купол из цветов притягивает взгляды!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы мечтаете о розе, которая будет цвести так обильно, что за цветами не будет видно листьев, — вам нужна «Фейри». Этот почвопокровный сорт — настоящая находка для садовода, который ценит не только красоту, но и выносливость. Ее главная гордость — фантастическое количество бутонов; на одном взрослом кусте их действительно может распускаться до сотни одновременно. Но ее достоинства на этом не заканчиваются.

«Фейри» образует раскидистый, пышный куст высотой около 60--70 см, который быстро разрастается в ширину, образуя цветущий ковер. Ее небольшие, диаметром 3-4 см махровые цветки нежного розовато-белого оттенка собраны в крупные кисти. Они несильно пахнут, но зрелище цветущего куста настолько завораживает, что этот недостаток легко прощается. Главное же ее преимущество — невероятно долгое и волнообразное цветение. Первая, самая мощная волна начинается в июле и длится несколько недель, а затем, вплоть до самых заморозков, роза продолжает выпускать все новые и новые соцветия.

Этот сорт поразительно неприхотлив. Он обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости, хорошо зимует под легким укрытием и мирится с бедными почвами. «Фейри» будет прекрасно смотреться на склоне, в рокарии, на переднем плане миксбордера или как отдельный цветущий акцент на газоне. Она прекрасно сочетается с голубыми и синими цветами — шалфеем, котовником, лавандой, создавая романтичные и нежные композиции. Посадив эту розу, вы получите стабильно декоративный куст, который будет радовать вас своей сказочной красотой много лет подряд.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Проверено редакцией
Читайте также
Заправка, которая меняет все: готовлю этот картофельный салат — хрустящий и с дымным ароматом
Общество
Заправка, которая меняет все: готовлю этот картофельный салат — хрустящий и с дымным ароматом
Салат «Цыпочка» с зеленым горошком: достойная альтернатива оливье на новогодний стол
Общество
Салат «Цыпочка» с зеленым горошком: достойная альтернатива оливье на новогодний стол
Горячий чай через половинку апельсина: вкуснейший цитрусовый напиток для холодного вечера
Общество
Горячий чай через половинку апельсина: вкуснейший цитрусовый напиток для холодного вечера
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Общество
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Многолетники, которые можно сажать прямо в снег: просто воткните семена
Общество
Многолетники, которые можно сажать прямо в снег: просто воткните семена
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине забили тревогу из-за хитрого маневра США
Один южный регион подвергся самой массированной атаке дронов
Филолог назвала примерное количество слов в русском языке
Россиянам раскрыли важнейший нюанс пожарной безопасности на даче
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 ноября: инфографика
В Госдуме призвали запретить фейерверки до конца СВО
«Средневековый» штурм в ДНР, токсичные БПЛА: новости СВО к утру 25 ноября
В Госдуме хотят назначить зарплату ухаживающим за инвалидами и пожилыми
ВСУ ночью атаковали Россию с помощью 249 БПЛА
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
Объятый пламенем на МКАД грузовик попал на видео
На 69-м км МКАД вспыхнул грузовик
У обвиняемой в растрате депутата из ДНР нашли почти три сотни квартир
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 ноября
Раскрыто, грозит ли наказание за публичное использование бранной лексики
Слюсарь рассказал о жертвах и пострадавших при атаке ВСУ
Кондратьев раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на Краснодар
Психолог объяснила женщинам, как не тащить отношения на себе
В США признали космическое лидерство России
«Не убеждайте словами»: психолог о превращении мужа в скуфа
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.