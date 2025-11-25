Посадите в ноябре — весной по 100 бутонов на одном кусте. Яркий купол из цветов притягивает взгляды!

Если вы мечтаете о розе, которая будет цвести так обильно, что за цветами не будет видно листьев, — вам нужна «Фейри». Этот почвопокровный сорт — настоящая находка для садовода, который ценит не только красоту, но и выносливость. Ее главная гордость — фантастическое количество бутонов; на одном взрослом кусте их действительно может распускаться до сотни одновременно. Но ее достоинства на этом не заканчиваются.

«Фейри» образует раскидистый, пышный куст высотой около 60--70 см, который быстро разрастается в ширину, образуя цветущий ковер. Ее небольшие, диаметром 3-4 см махровые цветки нежного розовато-белого оттенка собраны в крупные кисти. Они несильно пахнут, но зрелище цветущего куста настолько завораживает, что этот недостаток легко прощается. Главное же ее преимущество — невероятно долгое и волнообразное цветение. Первая, самая мощная волна начинается в июле и длится несколько недель, а затем, вплоть до самых заморозков, роза продолжает выпускать все новые и новые соцветия.

Этот сорт поразительно неприхотлив. Он обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости, хорошо зимует под легким укрытием и мирится с бедными почвами. «Фейри» будет прекрасно смотреться на склоне, в рокарии, на переднем плане миксбордера или как отдельный цветущий акцент на газоне. Она прекрасно сочетается с голубыми и синими цветами — шалфеем, котовником, лавандой, создавая романтичные и нежные композиции. Посадив эту розу, вы получите стабильно декоративный куст, который будет радовать вас своей сказочной красотой много лет подряд.

