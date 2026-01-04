Атака США на Венесуэлу
Неженка, которая не боится тени: этот цветок станет бриллиантом вашего сада

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для полутенистого места на даче идеально подходит астильба — многолетник, который не просто выживает, а роскошно цветет в таких условиях. Этот цветок станет бриллиантом вашего сада!

Ее главное украшение — пушистые метельчатые соцветия, похожие на легкие разноцветные перья, которые возвышаются над ажурной листвой. Они могут быть белоснежными, нежно-розовыми, алыми, сиреневыми или темно-пурпурными, создавая яркие пятна в тенистом саду. Астильба предпочитает рыхлую, влажную почву и рассеянный свет, где чувствует себя прекрасно и не страдает от палящего солнца, которое может обжечь ее нежные соцветия. Она неприхотлива, морозоустойчива и практически не болеет, а ее цветение длится с июня по август, в зависимости от сорта.

Несмотря на то, что соцветия астильбы выглядят хрупкими, эта неженка не боится тени. Кроме того, она прекрасно зимует и с каждым годом становится только пышнее. Уход за ней минимален: достаточно полива в засуху и легкого мульчирования почвы.

Ранее был назван цветок, который вырастить легче травы.

Дарья Иванова
Д. Иванова
