Начинаем садовый сезон с первых дней января: цветок для клумб и подвесных кашпо

Начинаем садовый сезон с первых дней января. Чтобы уже к лету получить цветущий сад, который не умолкнет до осенних заморозков, посадите современные гибриды межвидового бальзамина.

Его ключевое преимущество, которое оценит каждый, — это уникальная способность цвести в тенистых уголках сада, куда не попадает солнце. При этом новые сорта, такие как Solarscape или Beacon, отличаются повышенной устойчивостью к болезням и прекрасно себя чувствуют как в подвесных кашпо, так и в открытом грунте на клумбе.

Для раннего и продолжительного цветения семена на рассаду сеют уже в январе–феврале, а в сад закаленные растения высаживают, когда минует угроза заморозков. Бальзамин покорит вас обилием ярких, похожих на маленькие розочки цветков, которые будут непрерывно появляться с начала лета и до самых холодов, создавая в саду жизнерадостные пятна даже там, где другие растения отказываются цвести.

