03 января 2026 в 23:23

Растение, которое расцветает при недостатке света: чем больше тени на участке, тем дольше цветет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Среди всего многообразия садовых многолетников есть настоящие аристократы тени, которые не просто мирятся с недостатком света, а буквально расцветают в таких условиях.

Ярким примером служит дицентра великолепная, также известная как «разбитое сердце». Это растение с ажурной листвой и необычными сердцевидными цветами демонстрирует удивительную закономерность: чем больше тени на участке, тем дольше и пышнее оно цветет. На солнечном месте дицентра отцветает гораздо быстрее, а ее нежная листва может страдать от ожогов, тогда как в прохладной полутени она чувствует себя идеально.

К той же категории истинных тенелюбов относятся и некоторые другие многолетники, например морозник, который украшает сад ранним цветением, и копытень европейский. Для успеха важно обеспечить им рыхлую, питательную и достаточно влажную почву, похожую на лесную подстилку.

Ранее был назван цветок-сказка: посадили, уехали с дачи, а он цветет и хорошеет без вас.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
