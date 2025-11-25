День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 03:46

Посадка в мерзлую землю в ноябре: бросьте эти семена в грунт и получите стойкие цветы на все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Кажется, что осень с ее холодами — не время для посадок, но это заблуждение! Посадка в мерзлую землю в ноябре возможна! Существует цветок, который нужно сеять, когда земля уже схвачена первыми заморозками.

Это неприхотливый и невероятно стойкий однолетник — календула, известная как «ноготки». Ее крупные семена-коготки смело высевайте в заранее подготовленные бороздки на глубину 2–3 см, присыпая заранее заготовленной землей. Посадка под зиму — это естественная стратификация, которая закаляет семена. Весной, едва солнце прогреет землю, календула дружно взойдет, превратившись в крепкие, закаленные кустики, которые практически не болеют.

Они начнут цвести гораздо раньше своих весенних собратьев, радуя вас яркими солнечными соцветиями все лето и осень до самых заморозков. Это самый простой способ получить жизнеутверждающую красоту с минимальными трудозатратами. Бросьте эти семена в грунт и получите невероятно стойкие цветы на все лето!

Ранее был назван многолетник, который первым распустится прямо из-под снега: посадил под зиму — забыл о хлопотах на 10 лет.

