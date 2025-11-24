Перенесет позднюю посадку даже в подмерзшую землю: прекрасный цветок

Кажется, что первый снег — это сигнал к окончанию садового сезона, но это не так! Есть цветок, который с невероятной легкостью перенесет позднюю посадку даже в подмерзшую землю и порадует вас весной своим цветением.

Это всеми любимые тюльпаны! Их луковицы обладают удивительной жизнестойкостью. Если вы забыли или не успели посадить их в октябре, не отчаивайтесь. Смело сажайте тюльпаны в ноябре, они отлично подходят для посадки после первого снега. Главное — чтобы почва не промерзла слишком глубоко. Просто сделайте лунки, поместите луковицы на глубину около 15 см и укройте посадки слоем мульчи или лапником для надежности.

Заложенный в них природой механизм позволит луковицам укорениться и пройти необходимую стратификацию зимой. Весной же они тронутся в рост одними из первых, доказывая, что настоящая красота не боится никаких морозов.

