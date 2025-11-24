День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 21:48

Перенесет позднюю посадку даже в подмерзшую землю: прекрасный цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кажется, что первый снег — это сигнал к окончанию садового сезона, но это не так! Есть цветок, который с невероятной легкостью перенесет позднюю посадку даже в подмерзшую землю и порадует вас весной своим цветением.

Это всеми любимые тюльпаны! Их луковицы обладают удивительной жизнестойкостью. Если вы забыли или не успели посадить их в октябре, не отчаивайтесь. Смело сажайте тюльпаны в ноябре, они отлично подходят для посадки после первого снега. Главное — чтобы почва не промерзла слишком глубоко. Просто сделайте лунки, поместите луковицы на глубину около 15 см и укройте посадки слоем мульчи или лапником для надежности.

Заложенный в них природой механизм позволит луковицам укорениться и пройти необходимую стратификацию зимой. Весной же они тронутся в рост одними из первых, доказывая, что настоящая красота не боится никаких морозов.

Ранее был назван цветок, который можно сеять до конца ноября — 100% приживется: крупно цветет, не требуя сложного ухода.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Общество
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке: цветы, которые сами пробьются сквозь дерн
Общество
Выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке: цветы, которые сами пробьются сквозь дерн
Заповедник «Куликово поле» возвращает себе вид как при Дмитрии Донском
Общество
Заповедник «Куликово поле» возвращает себе вид как при Дмитрии Донском
Цветы для создания живой изгороди с нуля: оплетут весь забор за один сезон
Общество
Цветы для создания живой изгороди с нуля: оплетут весь забор за один сезон
Гениальное решение для дачи: растение, которое непрерывно цветет с мая до осенних холодов
Общество
Гениальное решение для дачи: растение, которое непрерывно цветет с мая до осенних холодов
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки против маркетплейсов: кто победит в битве за скидки, что с ценами
Ограничения на полеты ввели в аэропорту на юге России
Премьер Нидерландов сделал важное заявление о плане ЕС по Украине
Стало известно, какой пункт убрали из плана США по миру на Украине
Небензя потребовал от США разъяснений по скандальному вопросу
Володин выразил соболезнования в связи с трагедией во Вьетнаме
Окружение Зеленского попросило его не лететь к Трампу
Лысогорский заявил об атаках Украины снаряженными токсинами БПЛА
Воробьев доложил об обстановке на Шатурской ГРЭС
«Трудное время»: УЕФА о смерти Симоняна
Рехаб, возвращение в спорт, грыжа, тюрьма: как живет Александр Емельяненко
Росреестр предложил новые меры защиты покупателей недвижимости
Косачев объяснил, как ресурсы Арктики повлияют на мир
Названы «перекочевавшие» в ряды ВСУ наркокартели
Продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск
Ученые выяснили, как четырехдневная рабочая неделя влияет на сотрудников
В ЕС подтвердили готовность действовать наперекор США по вопросу Украины
Задержанный бизнесмен из Латвии обратился к России с одной просьбой
Стала известна судьба вычеркнутых пунктов мирного плана США по Украине
Три детсадовца заболели острой кишечной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.