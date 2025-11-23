Международный муниципальный форум стран БРИКС
Гениальное решение для дачи: растение, которое непрерывно цветет с мая до осенних холодов

Мечтаете о клумбе, которая будет пылать яркими красками с самой весны и до конца лета, не требуя сложного ухода? Ваше идеальное решение — сальвия, известная также как шалфей сверкающий.

Этот удивительный цветок образует стройные свечи соцветий насыщенных оттенков: алого, фиолетового, белого или розового. Сальвия отличается невероятной выносливостью, устойчива к засухе и жаре. Она непрерывно цветет с мая до первых осенних холодов, прекрасно смотрится в групповых посадках, создавая эффектные яркие пятна, и является отличным компаньоном для других растений. Гениальное решение для дачи!

Посадив сальвию, вы гарантированно получите живописную клумбу, которая на протяжении многих месяцев будет дарить вам радость и восхитительный вид, привлекая бабочек и пчел. Это беспроигрышный вариант для любого солнечного участка.

Ранее была названа плетистая лиана для создания арок и живых изгородей: покрывается цветами с яблочным ароматом.

