Как превратить один куст в десятки новых роз без затрат: простой зимний способ черенкования, который дает высокий результат

Как превратить один куст в десятки новых роз без затрат: простой зимний способ черенкования, который дает высокий результат

Мечта о роскошном розарии вовсе не требует больших вложений — стоит лишь использовать проверенный способ зимнего черенкования. В ноябре растения как раз переходят к отдыху, и это идеальное время, чтобы заготовить посадочный материал практически бесплатно. Такой метод позволяет сохранить любимые сорта и получить здоровые кусты уже к следующему сезону.

Для черенков выбирают полуодревесневшие побеги толщиной около 8 мм. Нарезают отрезки по 12–15 см с тремя почками, нижний срез делают косым под углом 45 градусов, а верхний — прямым, чуть выше почки. Чтобы черенки не загнили, их обязательно замачивают в растворе перекиси: 1 ст. л. на литр воды, выдерживая два часа.

Далее готовят траншею длиной 1 м, шириной 40 см и глубиной 25 см, на дно кладут 5 см керамзита и насыпают смесь торфа, песка и перлита в равных долях. Черенки укладывают рядами, пересекающимися под прямым углом, пересыпая их субстратом.

Сверху ставят доски, лапник и пленку — такая конструкция удерживает стабильную температуру 0–2 градуса и влажность около 75%. Весной черенки переносят в парник, а к концу лета получают крепкие саженцы без лишних расходов.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.