Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 15:19

Как превратить один куст в десятки новых роз без затрат: простой зимний способ черенкования, который дает высокий результат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мечта о роскошном розарии вовсе не требует больших вложений — стоит лишь использовать проверенный способ зимнего черенкования. В ноябре растения как раз переходят к отдыху, и это идеальное время, чтобы заготовить посадочный материал практически бесплатно. Такой метод позволяет сохранить любимые сорта и получить здоровые кусты уже к следующему сезону.

Для черенков выбирают полуодревесневшие побеги толщиной около 8 мм. Нарезают отрезки по 12–15 см с тремя почками, нижний срез делают косым под углом 45 градусов, а верхний — прямым, чуть выше почки. Чтобы черенки не загнили, их обязательно замачивают в растворе перекиси: 1 ст. л. на литр воды, выдерживая два часа.

Далее готовят траншею длиной 1 м, шириной 40 см и глубиной 25 см, на дно кладут 5 см керамзита и насыпают смесь торфа, песка и перлита в равных долях. Черенки укладывают рядами, пересекающимися под прямым углом, пересыпая их субстратом.

Сверху ставят доски, лапник и пленку — такая конструкция удерживает стабильную температуру 0–2 градуса и влажность около 75%. Весной черенки переносят в парник, а к концу лета получают крепкие саженцы без лишних расходов.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

Проверено редакцией
Читайте также
Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
Шоу-бизнес
Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
Варенье из лепестков роз: рецепт моей прабабушки, который полюбила вся наша семья
Общество
Варенье из лепестков роз: рецепт моей прабабушки, который полюбила вся наша семья
Секрет, который знали наши бабушки: почему обугленная древесина улучшает почву и помогает домашним растениям расти здоровее
Общество
Секрет, который знали наши бабушки: почему обугленная древесина улучшает почву и помогает домашним растениям расти здоровее
Лиана с роскошными цветами: оплетет ваш забор за сезон, и вы не узнаете свой участок
Общество
Лиана с роскошными цветами: оплетет ваш забор за сезон, и вы не узнаете свой участок
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Общество
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
розы
растения
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о погодной опасности
На Западе узнали о планах США провести переговоры с Россией
В Одессе исчез полигон, ВСУ бросают своих: новости СВО на вечер 23 ноября
США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей
Малыш оказался в отделении гнойной хирургии после частного детсада
Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса»
Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа
Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным
Ротару прервала молчание ради любимого мужчины
Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании
В Госдуме заявили, что коррупция на Украине доказала правоту России
Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров
Знаки судьбы: как распознать свою вторую половинку?
Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому
Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября
Раскрыто, какие условия могут принять Зеленский и ЕС на мирных переговорах
7 признаков хорошего вина: советы профессионалов и лайфхаки по выбору
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.