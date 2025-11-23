Пушков раскрыл, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу плана США касательно разрешения украинского кризиса, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, украинский лидер опасается за свою репутацию и поддержку со стороны граждан.

У Зеленского есть официальная позиция для Украины — «никаких уступок», и другая позиция — для США, которую он не хочет афишировать, опасаясь, что это еще больше снизит его поддержку внутри страны, уже резко ослабленную коррупционным скандалом, — написал Пушков.

Сенатор выразил мнение, что Зеленский собирается торговаться по поводу плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Именно к этому призвали его спонсоры — европейцы, пояснил он.

Ранее Трамп сообщил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию из публикации The Wall Street Journal о том, что Украина существенно изменила один из пунктов плана, направленный на борьбу с коррупцией. Он категорически отверг утверждения о том, что Киев вносил коррективы в документ, касающийся урегулирования конфликта.