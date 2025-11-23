Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 20:50

Рубио раскрыл, что получили США от России в вопросе Украины

Рубио: США получили существенные данные о важных для России пунктах по Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
За последние девять месяцев США получили много важной информации о том, что для России действительно важно по вопросу Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе трансляции, которую вел канал CNN. Он уточнил, что на данный момент Вашингтон и Киев прорабатывают корректировки в плане урегулирования, которые еще предстоит согласовать.

И, конечно же, есть еще российская сторона уравнения. Но, повторюсь, мы считаем, что за последние девять месяцев мы получили довольно существенное понимание некоторых вещей, которые действительно важны для них, — подчеркнул Рубио.

Ранее стало известно, что в новый план США по урегулированию украинского конфликта был включен специальный пункт о послевоенной амнистии для президента Владимира Зеленского. Газета утверждает, что это условие было добавлено по требованию Киева, чтобы защитить Зеленского и других членов его правительства.

До этого представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев не признает потерю территорий и не сократит численность ВСУ. После этого Зеленский также сообщил, что Украина поставлена перед тяжелым выбором: прогнуться или потерять поддержку Запада. Комментируя оба этих заявления, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал их «позерством».

Марко Рубио
США
Украина
Россия
