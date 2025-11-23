Международный муниципальный форум стран БРИКС
Лиана с роскошными цветами: оплетет ваш забор за сезон, и вы не узнаете свой участок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мечтаете о роскошной живой изгороди или цветущей арке, которая преобразит участок в кратчайшие сроки? Обратите внимание на клематис — быстрорастущую многолетнюю лиану, она подходит для декорирования заборов и арок.

Это растение обладает феноменальной скоростью роста, всего за один сезон его побеги способны создать плотный зеленый занавес. Главное украшение клематиса — крупные и невероятно эффектные цветы, которые в зависимости от сорта могут быть всех оттенков — от белоснежного до фиолетового и пурпурного.

Он неприхотлив, зимостоек и при правильной обрезке будет радовать обильным цветением с конца весны до ранней осени. Посадив клематис, вы получите лиану с роскошными цветами, которая оплетет ваш забор за сезон так, что вы не узнаете свой участок.

Ранее был назван цветок, который можно сажать в конце осени: кинул семена в ноябрьскую слякоть — и забыл до лета.

