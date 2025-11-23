Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 09:28

Помощник для огородника: этот цветок не только красив, но и защищает сад от вредителей и сорняков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хотите, чтобы растения в вашем саду были не только украшением, но и приносили реальную пользу? Обратите внимание на календулу, или ноготки, — этот солнечный цветок является настоящим помощником для любого огородника.

Яркие оранжевые и желтые соцветия не просто радуют глаз с июня до глубокой осени, они работают как природный инсектицид, защищая дачу от вредителей и сорняков, а также борются с бактериями в почве.

Этот цветок не только красив, его корни оздоравливают грунт. Посадив календулу по периметру грядок или в приствольных кругах деревьев, вы получите живую, цветущую защиту и естественное удобрение. Это беспроигрышный вариант для красивого и здорового сада.

Ранее был назван куст для тени с большими белыми соцветиями, растет без укрытия и пересадок.

