Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 05:46

Зелень и овощи, которые можно сажать в грунт в ноябре: получите невероятные всходы весной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ноябрь — не время для отдыха от садовых работ, а идеальный момент для подзимнего посева, который гарантирует вам ранний и крепкий урожай будущей весной. Рассказываем, какие зелень и овощи можно сажать в грунт в ноябре.

Когда земля слегка подмерзнет, смело сейте семена холодостойких культур: это укроп, петрушка, щавель, шпинат, салатная горчица и рукола. Из овощей отлично подойдут редис и лук-чернушка. Главное правило — семена должны уйти в сухую землю и не прорасти до морозов, поэтому их заделывают чуть глубже, чем весной, а грядки мульчируют торфом или перегноем.

Стратификация естественным холодом закалит семена, избавит их от болезней, и вы получите невероятные всходы весной, которые не боятся возвратных заморозков. Этот мудрый агроприем освободит драгоценное время весной и приблизит долгожданный момент сбора первых витаминов с вашей грядки.

Ранее были названы морозостойкие цветы, которые можно сажать в грунт, когда температура опустилась ниже 0°C.

Проверено редакцией
Читайте также
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Семья и жизнь
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Шикарный соус «Изумруд»: к мясу, картошке и просто на хлеб — обалденный состав насыщает витаминами
Общество
Шикарный соус «Изумруд»: к мясу, картошке и просто на хлеб — обалденный состав насыщает витаминами
Их можно и пожарить, и запечь: готовим куриные котлеты «Пушка» — секрет в пропорции овощей
Общество
Их можно и пожарить, и запечь: готовим куриные котлеты «Пушка» — секрет в пропорции овощей
Начинка для тарталеток с тофу: рецепт, который удивит гостей
Семья и жизнь
Начинка для тарталеток с тофу: рецепт, который удивит гостей
Быстрорастущая многолетняя лиана: превратит стену дома или забор в роскошный вертикальный сад
Общество
Быстрорастущая многолетняя лиана: превратит стену дома или забор в роскошный вертикальный сад
зелень
овощи
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резкое потепление или минус 20? Погода в Москве и Петербурге 24–30 ноября
«Сидеть и ждать»: пленные рассказали о безвыходном положении ВСУ
В США заявили о необходимости провести президентские выборы на Украине
К чему снится открытый гроб: важные послания от подсознания
Москву безуспешно попытались атаковать еще одним дроном
«В двух метрах»: Келлог оценил темпы работы по Украине
Пушков поставил психиатрический диагноз лидерам ЕС
«Тройная угроза»: карьера Зеленского может оборваться из-за Трампа и ВСУ
Военэксперт рассказал, как ВСУ используют Харьков
Разрушенная церковь во сне — тайное послание вашего подсознания
Королевский салат с сухариками! 10 минут, шикарный вид и божественный вкус
Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Россиянам рассказали, чем грозит установка новогодней елки во дворе
«Военный авантюрист»: во Франции выразили недовольство политикой Макрона
Очевидцы сообщили, что над Анапой и Новороссийском прогремела серия взрывов
В МВД раскрыли, кем представляются телефонные мошенники детям
Четыре российских города остались без авиасообщения
Безвыходное положение ВСУ и освобождение ДНР: успехи ВС РФ к утру 23 ноября
В ОП захотели обязать водителей такси иметь детские кресла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 ноября
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.