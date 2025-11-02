Если температура опустилась ниже 0 °C — самое время для посадки многолетников: 7 морозостойких цветов

Когда температура опускается ниже 0 °C, наступает самое время для посадки многолетников, которые нуждаются в стратификации. Рассказываем, какие 7 морозостойких цветов отлично перенесут посадку в холод.

Смело сажайте дельфиниум, аквилегию, примулу, люпин, гейхеру, хосту и астильбу. Эти растения не боятся холода и прекрасно переносят посадку в промерзшую землю. Подготовьте место, очистив его от снега, и посейте семена в слегка оттаявшую почву или сделайте лунки для деленок. Присыпьте заранее заготовленным грунтом и уплотните. Холодная стратификация пойдет им на пользу — семена пройдут естественную закалку и дадут крепкие дружные всходы весной.

Такие растения будут более выносливыми, устойчивыми к болезням и лучше перенесут летнюю засуху. Главное преимущество поздней посадки — вы экономите время весной и получаете сильные, закаленные многолетники, которые зацветут уже в текущем сезоне. Не упустите последнюю возможность пополнить свою коллекцию растений.

