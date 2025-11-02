Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:51

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Фейхоа — описание продукта, как выбирать, как готовить Фейхоа — описание продукта, как выбирать, как готовить Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ноябре в российских магазинах появляются мелкие зеленые плоды, похожие на уменьшенные копии лайма. Еще несколько лет назад фейхоа для россиян были настоящим деликатесом, сегодня же их покупают не просто чтобы полакомиться, но и для приготовления различных блюд. Расскажем чуть больше об этих плодах.

Откуда появилась фейхоа и чем она полезна

Фейхоа — плоды растения, которое относится к семейству миртовых. Кусты с мелкими твердыми зелеными ягодами в Европу из Южной Америки впервые привез в позапрошлом веке ботаник Жоан да Силва Фейхо. Именно в честь него ягоды фейхоа и получили свое название.

На сегодняшний день зеленые плоды, в основном на экспорт, культивируют в Парагвае, Аргентине и Бразилии. Однако на прилавки российских магазинов ягоды привозят из менее крупных и более близких стран-экспортеров — Турции, Азербайджана, Абхазии. Кроме того, фейхоа выращивают и в Крыму.

Ягоды миртового кустарника очень мясистые, даже спелые имеют насыщенный темно-зеленый цвет, похожий на цвет авокадо. По форме они намного меньше — не более 4 см в поперечнике. Спелые фейхоа по вкусу похожи на слегка пряную вяжущую смесь ананаса, киви и земляники.

Как выбрать спелые фейхоа Как выбрать спелые фейхоа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плоды обладают множеством полезных свойств. Так, из-за большого содержания витамина C и железа употребление этих ягод укрепляет иммунную систему и повышает защитные свойства организма в сезон вирусов. Высокое содержание йода делает их полезными для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Как выбрать вкусные спелые фейхоа

Пик сезона фейхоа как раз приходится на ноябрь — именно поэтому зеленые плоды на прилавках стоят так дешево. Их можно есть в сыром виде, а также делать из них витаминные заготовки — соусы, варенье, желе, джемы.

Однако для этого надо знать, как выбрать спелые ягоды:

  • у спелых фейхоа кожица блестящая, ярко-зеленая, гладкая;
  • поспевшие ягоды на ощупь плотные и немного пружинят при сжатии;
  • на разрезе мякоть спелой фейхоа бывает полупрозрачной, очень светлой и сочной.

Рецепты с фейхоа Рецепты с фейхоа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как едят фейхоа

Самый простой вариант — разрезать фейхоа пополам и чайной ложкой съесть мякоть. Ее землянично-лимонно-ананасный вкус при желании можно дополнить терпкой и немного вяжущей кожурой, в которой сохраняется много витаминов.

Свежие спелые фейхоа можно хранить в холодильнике не более четырех дней. Если вы купили слишком много ягод и не успеваете съесть их свежими, уберите плоды в морозилку. Замороженные фейхоа не теряют своих вкусовых качеств, и из них можно сварить варенье или приготовить соус к мясу.

Соус из фейхоа для мясных блюд

Кисло-сладкий соус к мясу готовится следующим образом. Пять-шесть штук фейхоа очищают от кожуры, режут на четыре части, заливают водой и варят около четверти часа. После этого мякоть надо положить в чашу блендера, добавить чайную ложку соли, столовую — сахара, по паре веточек петрушки и кинзы, по две чайные ложки молотой паприки и сушеного майорана, на кончике ножа — жгучего перца, а также дольку чеснока. Все измельчить до однородного состояния и подавать к столу. Соус идеально сочетается с блюдами из свинины, говядины, кролика, курицы или индейки.

витамины
импорт
кулинария
рецепты
соусы
фрукты
ягоды
Екатерина Метелева
Е. Метелева
