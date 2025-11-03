Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ

Катар может приостановить поставки СПГ в Европу, если ЕС не смягчит некоторые из аспектов своей экологической политики, заявил министр энергетики этого государства и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби в ходе конференции ADIPEC. По его словам, речь идет о директиве по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие так называемым «целям устойчивого развития» (CSDDD).

Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетике, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно, — сказал он.

Ранее эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что если страны Евросоюза откажутся от российского сжиженного природного газа, то они столкнутся с дефицитом топлива. Он отметил, что в основном СПГ из РФ импортируют Бельгия, Франция и Испания. При этом эксперт считает, что Катар и США могут заменить около половины поставок российского СПГ. Он добавил, что дефицит может быть закрыт за счет сокращения потребления газа.