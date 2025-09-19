Раскрыто, с какой проблемой столкнется ЕС при отказе от СПГ из России

Если страны Евросоюза откажутся от российского сжиженного природного газа, то они столкнутся с дефицитом топлива, заявил Lenta.ru эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он отметил, что в основном СПГ из РФ импортируют Бельгия, Франция и Испания.

Основной потребитель российского СПГ — Франция, Бельгия и Испания, — сказал Демидов.

При этом эксперт считает, что Катар и США могут заменить около половины поставок российского СПГ. Он добавил, что дефицит может быть закрыт за счет сокращения потребления газа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия предложит запретить закупки российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года. Это на год раньше, чем планировалось.

До этого журналист Брайан Макдональд сообщил, что ЕС установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из РФ. Он напомнил, что Европа постоянно заявляет об отказе от российских энергоносителей. В то же время глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах ввести полный запрет на покупку сжиженного природного газа из России.