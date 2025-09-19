Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:09

ЕК предложит запретить импорт российского СПГ на год раньше

Reuters: ЕК предложит запретить импорт российского СПГ с 2027 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия предложит запретить закупки российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года, сообщает Reuters. Это на год раньше, чем планировалось.

Европейская комиссия предложит запретить импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, что на год раньше, чем планировалось. Это станет частью 19-го пакета санкций против Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее журналист Брайан Макдональд сообщил, что ЕС установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из РФ. Он напомнил, что Европа постоянно заявляет об отказе от российских энергоносителей.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах ввести полный запрет на покупку сжиженного природного газа из России. Запрет вступит в силу с 1 января 2026 года при условии, что газ не будет использован в распределительной сети. Эстонские власти считают, что это позволит участникам рынка адаптироваться к изменениям.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Европейский союз может полностью прекратить импорт российского природного газа в период от шести месяцев до года. Он отметил, что техническая возможность для такого поэтапного отказа существует, хотя окончательное решение остается за странами — членами ЕС.

СПГ
Еврокомиссия
Евросоюз
импорт
российский газ
