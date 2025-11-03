Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил украинские власти с Ку-клукс-кланом из-за масштабов западной помощи. В своем Telegram-канале он заявил, что направленные для ВСУ деньги были разворованы «кровавыми киевскими клоунами».

Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее — ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно, — подчеркнул Медведев.

Замглавы СБ также сравнил ситуацию с Афганистаном, где США за 20 лет потратили триллионы долларов, но в итоге «передали власть талибам». По мнению Медведева, Украину ждет аналогичный исход, после которого «российская власть вернется на исконно российские земли».

К чему я? А вот к чему — чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов, — заключил он.

Ранее американский аналитик Тед Гален Карпентер сообщил, что в НАТО обсуждают опасные сценарии поддержки Украины. По его мнению, звучат предложения установить бесполетную зону над страной и сбивать российские самолеты, заходящие в ее воздушное пространство. Эксперт призвал Запад к отказу от «магического мышления».