03 ноября 2025 в 11:54

Медведев ввел формулу «ККК» для Киева, сравнив с кровожаднейшим кланом США

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил украинские власти с Ку-клукс-кланом из-за масштабов западной помощи. В своем Telegram-канале он заявил, что направленные для ВСУ деньги были разворованы «кровавыми киевскими клоунами».

Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее — ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно, — подчеркнул Медведев.

Замглавы СБ также сравнил ситуацию с Афганистаном, где США за 20 лет потратили триллионы долларов, но в итоге «передали власть талибам». По мнению Медведева, Украину ждет аналогичный исход, после которого «российская власть вернется на исконно российские земли».

К чему я? А вот к чему — чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов, — заключил он.

Ранее американский аналитик Тед Гален Карпентер сообщил, что в НАТО обсуждают опасные сценарии поддержки Украины. По его мнению, звучат предложения установить бесполетную зону над страной и сбивать российские самолеты, заходящие в ее воздушное пространство. Эксперт призвал Запад к отказу от «магического мышления».

Дмитрий Медведев
Украина
Запад
Афганистан
США
