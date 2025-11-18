Радиация, ИГ, дружба с РФ: как киргизская «Альфа» предотвратила «Чернобыль»

Республики Центральной Азии демонстрируют экономический рост и внутриполитическую стабильность. Вместе с тем деструктивные силы извне могут попытаться взорвать ситуацию в регионе. О том, какие сегодня стоят вызовы в сфере безопасности перед среднеазиатскими государствами и как это скажется на России, в интервью NEWS.ru рассказал основатель спецподразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Республики генерал-майор Артур Медетбеков.

Как создавали киргизскую «Альфу»

— Артур Капарович, как создавались силы специального назначения ГКНБ «Альфа»? Какими были причины их появления и сохраняются ли они сегодня?

— В советское время у нас были общие внешние границы. Мы все вместе создавали Советский Союз, развивали, защищали, обеспечивали его безопасность от преступных и криминальных элементов. Но, к сожалению, СССР распался, внутренние административные границы превратились в межгосударственные, и каждая республика стала жить самостоятельно.

В 1992 году назрела необходимость создания специального оперативно-боевого отдела в структуре, которую позже назвали ГКНБ «Альфа». Она обеспечивала безопасность и боролась с терроризмом, экстремизмом и антинародными, криминальными организованными преступными сообществами.

С 1992 по 2002 год наша страна переживала разгул организованной преступности. Происходили нападения различных экстремистских бандформирований на Кыргызстан. Ситуация особенно обострилась в 1999–2000 годах. Специальный оперативно-боевой отдел принимал активное участие в работе по выявлению, предотвращению и нейтрализации этих преступных сообществ.

— Кто был вашим основным противником?

— В первую очередь шла борьба с международными бандформированиями, которые прибыли из Афганистана через Таджикистан. Их большая часть была хорошо подготовлена, они брали в заложники целые села. Совместно с Вооруженными силами Кыргызстана спецназ «Альфа» с честью и достоинством выполнял свой священный долг, выдавливая с территории страны международные бандформирования и нейтрализуя их.

Вооруженные бандформирования в Афганистане, 1989 год Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

— Какую роль силы антитеррора и ветеранское движение бывших спецназовцев играют сейчас в Киргизии?

— Отдел вырос до Центра специального назначения и выполняет задачи, поставленные непосредственно руководством страны и ГКНБ. За 33 года в нашей республике произошло три переворота — проще говоря, революции. Кланы свергнутых президентов попирали все нормы закона и традиции нашего народа, а киргизы никогда не терпели несправедливости и обмана.

Первый переворот, в 2005 году, был относительно бескровным, но с массовыми беспорядками и мародерством. Второй, в 2010-м, стал более кровавым, с провокациями и применением огнестрельного оружия: в Бишкеке были десятки жертв. Но самое главное — в тот момент временная власть не смогла обеспечить безопасность граждан, когда на юге страны разразился межнациональный конфликт между киргизами и узбеками. Тогда погибли около тысячи человек, более тысячи домов были сожжены. Только представители общественности и ветераны спецназа смогли остановить резню в Оше и области.

Переворот 2020 года был практически бескровным, ситуация начала стабилизироваться. Тем не менее эти три революции должны стать важным уроком для всех, кто приходит к власти. Такая форма смены руководства не должна воспроизводиться в будущем.

— Какая конкретно операция «Альфы» вам особенно запомнилась?

— Во время беспорядков в Ошской области мы, ветераны спецназа, рискуя жизнью, вынесли с горящего склада радиоактивные вещества и приборы, способные нанести огромный ущерб и привести к заражению территории в радиусе 20–30 км от Оши. Их удалось законсервировать и перевезти в безопасное место.

Откуда исходит угроза для стран Средней Азии

— Более четверти века СМИ пишут о террористической угрозе для региона, которая может прийти с территории Афганистана и Пакистана. Существует ли она сейчас?

Генерал Дэвид Петреус Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Генерал Дэвид Петреус Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Военно-террористическую и экстремистскую угрозу для стран Центральной Азии — Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркмении — я оцениваю как достаточно высокую. Она зрела давно. Когда в Сирии и Ираке завершилась активная фаза боевых действий против «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), один из его главных лидеров Абу-Бакр аль-Багдади заявил, что операции ИГ будут перенесены с Ближнего Востока в наш регион. Аль-Багдади и его организация действовали непосредственно под патронажем американского генерала Дэвида Петреуса, который позже возглавил Многонациональные силы в Ираке, а затем и ЦРУ.

Аль-Багдади не просто заявил о планах переноса операций, но и выделил на это $60 млн. В итоге целый ряд аффилированных с исламистами организаций — «Исламское движение Узбекистана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Союз Исламского джихада» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — обосновались в провинции Кундуз и на отдельных территориях между Афганистаном и Пакистаном.

Они там и сегодня спокойно живут — проводят идеологическую работу и осуществляют террористическую деятельность, нацеленную как на Центральную Азию, так и на Ближний Восток. Для идеологической обработки используются информационные ресурсы, а также тысячи различных международных исламских центров. Были созданы многочисленные законспирированные спящие ячейки. Террористы достаточно сильно влияют на внутриполитическую обстановку в среднеазиатских странах, вплоть до организации различных выступлений и терактов.

— Какое отношение к этому имеют американцы?

— США не просто так после своего ухода оставили в Афганистане большое количество оружия, боеприпасов и военной техники. Ситуация в регионе может взорваться в любой момент. Мы должны быть готовы ко всему, поэтому Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Впрочем, Афганистан в последнее время пытается наладить работу с ШОС.

Транспортировка военной техники США в Афганистан Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Работают ли западные спецслужбы в странах Центральной Азии?

— Центральная Азия всегда была объектом влияния внешних сил. Они заинтересованы в контроле над местными полезными ископаемыми, гидроэнергетикой, военно-научным потенциалом. Но главное — это география региона, поскольку он расположен между Востоком и Западом, ядерными державами — Россией, Китаем, Пакистаном, Индией и в перспективе Ираном.

Интерес не угасает и сейчас — это особенно касается Великобритании, США, а также отдельных стран Евросоюза. Британия предпринимала попытки завоевать регион еще столетия назад. Относительно недавно Соединенные Штаты Америки намеревались полностью заполучить Афганистан, но потерпели неудачу и были вынуждены с позором оттуда бежать.

Деструктивное влияние распространялось в течение многих лет через различные международные институты и НКО, спонсируемые в основном американским Госдепом. Особенно активным было Агентство США по международному развитию (USAID), которое зашло в Центральную Азию после развала Советского Союза. Годовой бюджет этой организации составлял порядка $50–60 млрд. При этом только в Кыргызстане с 2001 по 2024 год USAID потратило более $1,3 млрд на «развитие демократии», создание различных институтов образования, культуры, поддержку малого и среднего бизнеса. В 2010-м, когда в Кыргызстане вспыхнул братоубийственный межнациональный конфликт, расходы организации составили $100 млн — это неслучайное совпадение.

Внешние силы, с одной стороны, оказывают помощь, а с другой — провоцируют локальные конфликты. Они учли религиозность населения Центральной Азии и направили к нам огромное количество различного рода эмиссаров, которые в течение двух-трех лет создали множество радикальных религиозных организаций. На сегодняшний день в Кыргызстане запрещены более 25 террористических и экстремистских международных сообществ. Они действовали в ряде других стран постсоветского пространства, тогда как их центры координации зачастую находятся в Лондоне.

Какие отношения сложились между Бишкеком и Москвой

— Как вы оцениваете состояние российско-киргизских отношений? Можно ли их улучшить до такого же уровня, который существует между РФ и Белоруссией?

— Вековая дружба и братские отношения с Россией очень важны для Кыргызстана. Мы вместе строили СССР, но и после распада Союза эти контакты сохранились и постоянно укрепляются.

Военнослужащие во время совместных командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023» на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области в Киргизии Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия является нашим стратегическим партнером, русский язык в республике — официальный. За последние 30 лет множество наших граждан, особенно молодежь, получили образование в РФ. Это касается как военной подготовки и сферы безопасности, так и гражданских специальностей. Кыргызстан, как и Россия, входит в ОДКБ, ЕАЭС, а также в ШОС.

Огромное количество уроженцев нашей республики работают в России, многие получили там гражданство или имеют два паспорта. В РФ в целом к ним очень благоприятное отношение. Они ведут себя порядочно, соблюдают законы, чтят традиции и культуру российского народа. Происходят отдельные инциденты и провокации, но не более того. Уровень нашего взаимодействия с Россией выше, чем у других республик.

Белоруссия ближе к РФ в культурно-языковом плане, страны имеют общие границы. Вряд ли Кыргызстан сможет взаимодействовать с Россией в том же формате. Но мы продолжаем развивать отношения в сферах культуры, спорта, экономики и безопасности.

