31 августа 2025 в 18:38

Путин поздравил главу Киргизии с Днем независимости

Владимир Путин, Садыр Жапаров Владимир Путин, Садыр Жапаров Фото: kremlin.ru/Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости страны, передает пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что отношения между государствами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества, — написал Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями две страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса взаимных связей. По его словам, это полностью соответствует интересам дружественных народов и способствует обеспечению безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Ранее Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летним юбилеем. По его словам, деятель культуры внес большой вклад в развитие детской литературы и кинематографа, а также в воспитание подрастающего поколения. Глава государства пожелал поэту крепкого здоровья и вдохновения.

Владимир Путин
Киргизия
поздравления
независимость
