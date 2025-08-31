Путин поздравил главу Киргизии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости страны, передает пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что отношения между государствами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Киргизской Республики. Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнёрства и союзничества, — написал Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями две страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса взаимных связей. По его словам, это полностью соответствует интересам дружественных народов и способствует обеспечению безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

