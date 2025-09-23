Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм

Власти Афганистана заявили, что не передадут США контроль над базой Баграм

Аэродром военной базы Баграм Аэродром военной базы Баграм Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Афганистана не передадут США контроль над военной базой Баграм, заявил телеканалу Al Arabiya представитель правительства талибов Забихулла Муджахид. Он подчеркнул, что территория объекта является частью страны и отметил, что ни один афганец не позволит, чтобы часть его земли перешла иностранцам. При этом Муджахид добавил, что Кабул хотел бы развивать отношения как с Вашингтоном, так и Пекином.

Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части нашей территории. Ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля <…> перешла под контроль иностранцев — ни пяди, — сказал Муджахид.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается возвращения военной авиабазы Баграм в Афганистане. Глава Белого дома указал на стратегическое расположение объекта рядом с Китаем.

В свою очередь военный политолог Александр Перенджиев отметил, что потенциальное возвращение США в Афганистан несет в себе риски активизации группировок, подобных «Исламскому государству» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он добавил, что государства ШОС не допустят размещения американских военных баз в мусульманской стране.

