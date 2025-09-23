«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм

Власти Афганистана не передадут США контроль над военной базой Баграм, заявил телеканалу Al Arabiya представитель правительства талибов Забихулла Муджахид. Он подчеркнул, что территория объекта является частью страны и отметил, что ни один афганец не позволит, чтобы часть его земли перешла иностранцам. При этом Муджахид добавил, что Кабул хотел бы развивать отношения как с Вашингтоном, так и Пекином.
Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части нашей территории. Ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля <…> перешла под контроль иностранцев — ни пяди, — сказал Муджахид.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается возвращения военной авиабазы Баграм в Афганистане. Глава Белого дома указал на стратегическое расположение объекта рядом с Китаем.
В свою очередь военный политолог Александр Перенджиев отметил, что потенциальное возвращение США в Афганистан несет в себе риски активизации группировок, подобных «Исламскому государству» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он добавил, что государства ШОС не допустят размещения американских военных баз в мусульманской стране.