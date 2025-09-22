«Интервидение-2025»
Названа главная угроза возвращения США в Афганистан

Политолог Перенджиев: в Афганистане может возродиться ИГ при возвращении США

Фото: U.S. Army/Pfc. Brandon Rickert

Потенциальное возвращение США в Афганистан несет в себе риски активизации группировок, подобных «Исламскому государству» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, дестабилизация обстановки может произойти под видом активности представителей движения «Талибан», что создаст прямую угрозу безопасности.

Самое главное, что возвращение США в Афганистан может спровоцировать появление различных террористических группировок, которые будут дестабилизировать регион. Например, под видом подразделения «Талибана» могут появляться группы вроде террористической организации «Исламское государство». Мы знаем, что она существовала в Афганистане до того, как американцы ушли. Это афганское «Исламское государство» было уничтожено самими талибами. Есть риск, что оно снова появится, а это уже конкретная террористическая угроза, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что страны ШОС не допустят размещения военных баз США в Афганистане. По словам политолога, принципиальная позиция талибов и нежелание России и Китая видеть американское военное присутствие являются основными препятствиями.

США действительно не хватает базы в Афганистане, но я думаю, что они вряд ли ее получат. Во-первых, есть принципиальная позиция талибов, которые жестко на это ответили. Страны ШОС, прежде всего Россия и Китай, ничего не ответили прямо, но выразили скрытый, всем понятный союз с талибами в том смысле, что не допустят воссоздания американской базы под Кабулом, — резюмировал Перенджиев.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что авиабаза Баграм в Афганистане станет для президента США Дональда Трампа рычагом давления на Россию и ряд стран Азии. Так он отреагировал на сообщения о том, что глава Белого дома намерен вернуть этот военный объект под контроль Вашингтона. По словам политолога, если США все-таки реализуют свои планы, то у азиатских стран могут возникнуть проблемы.

