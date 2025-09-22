«Интервидение-2025»
Политолог объяснил, зачем Трампу нужна авиабаза Баграм в Афганистане

Политолог Блохин: Трамп с помощью авиабазы Баграм намерен надавить на Россию

Авиабаза Баграм Авиабаза Баграм Фото: Rahmatullah ALizadah/XinHua/Global Look Press

Авиабаза Баграм в Афганистане станет для президента США Дональда Трампа рычагом давления на Россию и ряд стран Азии, заявил «Ридусу» политолог Константин Блохин. Так он отреагировал на сообщения о том, что глава Белого дома намерен вернуть этот военный объект под контроль Вашингтона.

Американская база в таком важном регионе — в центре Евразии практически, — американская инфраструктура между Китаем, Индией, Россией и рядом еще и Ближний Восток — это, конечно, для США значимый рычаг давления на все эти страны. С точки зрения американских геополитических интересов все довольно-таки продумано, — отметил Блохин.

Если США все-таки реализуют свои планы, то у азиатских стран могут появиться проблемы, отметил политолог. При этом сейчас преждевременно оценивать шансы возвращения базы под контроль США — пока американцы просто прощупывают почву, уточнил Блохин.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон добивается возвращения военной авиабазы Баграм в Афганистане. Глава Белого дома указал на стратегическое расположение объекта рядом с Китаем.

