18 сентября 2025 в 18:38

Трамп захотел вернуть войска в Афганистан

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон добивается возвращения военной авиабазы Баграм в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. По данным ТАСС, глава Белого дома указал на стратегическое расположение объекта рядом с Китаем.

Мы собираемся уйти из Афганистана, но уйдем с силой и достоинством и мы сохраним Баграм — одну из крупнейших авиабаз в мире, — подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что США отдали объект республике «просто так», но пытаются вернуть. По мнению Трампа, это может быть небольшой новостью. Потребность вернуть базу он объяснил фразой «они нуждаются в нас». Говоря о местоположении объекта, Трамп отметил, что он находится в часе езды от мест, где Китай производит ядерное оружие. С таким заявлением президент США выступил в Великобритании.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не грозит перерасти в третью мировую войну. Глава США добавил, что ситуация могла привести к этому, но теперь такого не произойдет. Трамп также признал тяжелое положение Украины.

