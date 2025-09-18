Трамп перестал считать украинский конфликт угрозой мировому порядку

Конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Великобритании. Ситуация могла привести к третьей мировой, но теперь, по его мнению, этого не произойдет, передает пресс-служба Белого дома.

Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне, — резюмировал Трамп.

Ранее Трамп заявил о тяжелом положении Украины. Он выразил сожаление по поводу начала конфликта и подтвердил готовность приложить усилия для его прекращения. При этом глава государства избежал конкретных комментариев по срокам поставок зенитных систем Patriot.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков положительно оценил подход Трампа к урегулированию украинского конфликта, назвав его здравым смыслом. Он отметил значимость соглашений, достигнутых на саммите в Анкоридже, а также понадеялся, что этот курс не встретит сопротивления со стороны противников мирного урегулирования.