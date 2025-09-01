День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 21:30

Поездка на авто Путина и план Си: как ШОС хоронит гегемонию Запада

Фото: kremlin.ru

В китайском Тяньцзине состоялся ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кульминацией события станет грандиозный военный парад в Пекине 3 сентября, который посетят 26 глав государств, однако итоги съезда лидеров ШОС можно подвести уже сейчас. Почему президент России Владимир Путин стал одним из самых востребованных участников мероприятия и какой вклад РФ вносит в создание многополярного мира — в материале NEWS.ru.

Как прошел саммит ШОС в Китае

Саммит ШОС, который прошел в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября 2025 года, стал самым масштабным за всю историю организации. Его посетили лидеры всех десяти стран-участниц, включая Россию, а также высокопоставленные представители государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. В общей сложности в список вошли более 20 гостей, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и лидеров двух стран НАТО — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Словакии Роберта Фицо.

Главным политическим итогом мероприятия стало принятие Тяньцзинской декларации. В ней лидеры государств выступили против «односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера», сделав прямую отсылку к американской санкционной политике. Помимо этого, лидеры стран — участниц организации приняли решение учредить Банк развития ШОС. Консультации по этому вопросу начнутся в ближайшее время.

Участники саммита осудили удары Израиля и США по Ирану и действия, спровоцировавшие гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Они также выразили протест против милитаризации космоса и сферы информационных технологий, призвав к международному сотрудничеству в этих областях. Декларация подчеркнула необходимость беречь историческую память о Второй мировой войне и осудила попытки реабилитации нацизма, а также искажения роли народов стран — участниц ШОС в его разгроме.

В документе нет упоминания о конфликте на Украине, как и в принятой в 2024 году Астанинской декларации. Однако помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что украинский вопрос был затронут в кулуарах саммита.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Александр Казаков/РИА Новости

С кем встретился Путин на саммите ШОС

Путин провел на саммите серию двусторонних переговоров. Первой официальной встречей для него стала беседа с главой правительства Армении Николом Пашиняном, прошедшая сразу после торжественного приема 31 августа. Путин отметил, что у него и Пашиняна накопилось «много двусторонних, региональных и международных вопросов» для обсуждения.

Центральной в графике президента России оказалась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудили итоги недавних контактов России с США. Как отметил Ушаков, беседа была «очень подробной» и «результативной».

Кроме того, на полях саммита состоялись переговоры Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, к которому российский лидер обратился как к «дорогому другу». В ходе беседы Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского конфликта и охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокое и всеобъемлющее особо привилегированное и стратегическое партнерство». Западные СМИ обратили внимание, что к месту встречи Путин и Моди отправились на автомобиле Aurus российского лидера, что стало очередным проявлением «лимузинной дипломатии» главы РФ.

Российский президент провел ряд встреч и с другими лидерами. Так, глава РФ переговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В график российского лидера вошли беседы с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, вьетнамским премьером Фам Минь Тинем и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. На встрече с Эрдоганом Путин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и рассказал, что Москва продолжает видеть в Анкаре надежного партнера.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон Владимир Путин и Эмомали Рахмон Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Востоковед Александр Собянин в беседе с NEWS.ru связал востребованность Путина среди других участников саммита с его недавней поездкой на Аляску.

«Самые влиятельные страны мира — это победители во Второй мировой войне, учредившие ООН. Выходит, что сегодня ведущую роль из них играют Россия и США, которые несут ответственность за весь мир. Все четко понимают: недавно на Аляске случилось нечто эпохальное. Одни бегут за разъяснениями к президенту Штатов Дональду Трампу, а те, кто поумнее, понимают: надежнее поговорить с Путиным. Вот и в Китае многие серьезные лидеры просили его о короткой, но закрытой встрече», — заметил политолог.

О чем Путин заявил на саммите ШОС

Участие Путина в саммите в Тяньцзине не ограничилось двусторонними встречами. Глава РФ выступил на заседании Совета глав государств ШОС, где заявил о впечатляющих темпах развития организации. По мнению российского лидера, диалог в рамках этого объединения позволяет заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности, способной заменить устаревшие евроатлантические модели.

Путин также прокомментировал ход переговоров по украинскому урегулированию. «Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — подчеркнул президент.

Позже на расширенном заседании ШОС+ глава РФ призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности. Он выразил уверенность, что этому поспособствует в том числе конкурс «Интервидение», который пройдет в Москве в сентябре.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Какие предложения прозвучали на саммите ШОС

Во второй день саммита Си Цзиньпин выступил с предложением создать более эффективную систему глобального управления. Его инициатива включает в себя пять пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия всех государств в глобальном управлении вне зависимости от их размера и мощи.

Путин поддержал эту идею. По его словам, Москва готова обсуждать конкретные предложения по данному вопросу. Российский лидер отметил, что инициатива особенно актуальна, поскольку некоторые страны стремятся к диктату в международных отношениях.

По мнению Собянина, инициатива Си, несомненно, найдет поддержку и у других лидеров ШОС. «Ее главный плюс в том, что прозвучала идея о планетарном управлении, которое опирается на справедливость, а не на продавливание. Коммунистическая страна предлагает систему, которая будет справедливой для стран и обществ с любым политическим строем. Она показывает, что мир не замыкается на тех, кто „лег под Америку“ или противодействует ей», — уверен эксперт.

Политолог Юрий Светов выразил мнение в разговоре с NEWS.ru, что предложение китайского лидера прозвучало двояко. Если Китай намерен претендовать на роль «глобального управляющего», то инициатива Си потребует дополнительных обсуждений, считает он.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: Александр Казаков/РИА Новости

«Вряд ли многие страны будут в восторге, если на место одного управляющего, США, придет другой — Китай. Новый многополярный мир будет конкурентным, и эта конкуренция станет сложнее. Си сказал, что КНР смотрит с Россией в одном направлении. Да, но в то же время мы можем замечать какие-то нюансы, которые для нас важны, а для Китая — нет. И наоборот. Поэтому новый мир будет непростым. Но во всяком случае в нем не будет структур, которые всем угрожают и приказывают», — сказал Светов.

Доказательство того, что многополярный мир действительно возможен, стало основным итогом саммита в КНР, считает политолог.

«Путин выступил, четко сформулировав наш взгляд на ситуацию в мире. Для меня очень важно, что он подчеркнул, что мы все-таки хотим, чтобы ШОС помогала странам сотрудничать, а не вела к большей конфронтации. Мы не хотим никому противостоять, но хотим развития и улучшений внутри страны», — резюмировал Светов.

